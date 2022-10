V meste Vráble sa začali hodové slávnosti

Vráble 7. októbra (TASR) – Koncertom Petra Cmorika sa v piatok začínajú tradičné hodové slávnosti vo Vrábľoch. Jesenné podujatie, ktoré potrvá do pondelka (10. 10.), sprevádza viacero kultúrnych a spoločenských akcií. Spoluorganizuje ich mesto, Mládežnícky parlament Vráble a spolky pôsobiace v meste, informovala Dagmar Tóthová Skačanová, predsedníčka Mládežníckeho parlamentu Vráble.



Termín hodových slávností sa zvyčajne viaže k historickému míľniku obce, väčšinou k samotnému vzniku alebo vysväteniu prvého kostola. Vrábeľské hody sa v dávnejšej minulosti zvykli konať v auguste pri príležitosti katolíckeho sviatku Nanebovzatia Panny Márie. "Traduje sa však, že miestni gazdovia presvedčili farára, aby hody presunul na druhú októbrovú nedeľu, čiže na čas, keď v pivniciach zreje burčiak a kačice sú dostatočne vykŕmené," priblížila históriu hodov Tóthová Skačanová.



Autori knihy Vráble na prelome tisícročí Jozef Trubíni a Mikuláš Marko spomínajú hodové zábavy, ktoré boli vždy po 7. októbri a trvali od nedele až do utorkového skorého rána. V pondelkové ráno sa tradovala ceremónia prijímania 15 a 16-ročných chlapcov do mládeneckého stavu. Zábavy sa organizovali v miestnych hostincoch a do tanca hrala ľudová hudba Pecekovcov, Piťovcov, Karvaiovcov a Bukaiovcov.