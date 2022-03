Vo Vrábľoch sú ubytovaní prví utečenci z Ukrajiny

Vráble 2. marca (TASR) – Do Vrábeľ dorazili prví utečenci z Ukrajiny. V meste sú od nedele (27. 2.) ubytované dve matky a tri deti. Podľa radnice sa im samospráva i obyvatelia snažia poskytnúť všetko čo potrebujú.



Pracovníci mesta už na osobnom stretnutí s oboma matkami zisťovali ich potreby. "Tie sa zamerali predovšetkým na hračky pre deti a predmety, ktoré zaujmú myseľ vo voľnom čase. Je dôležité vnímať situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Opustili svoj domov, môžu prežívať pocit neistoty, samoty či odlúčenia. Prosíme preto občanov, aby k zbierkam pre konkrétne osoby pristupovali citlivo, nekontaktovali ich iniciatívne a dali im dostatočný priestor na zabývanie," uviedol mestský úrad.



Ako pripomenul, pomoc samosprávy pre občanov Ukrajiny, ktorí prišli za svojimi príbuznými, je zameraná predovšetkým na zabezpečenie ich ubytovania. "Primátor aktuálne komunikuje so štyrmi subjektmi, ktorí dokážu bezodkladne zabezpečiť ubytovanie pre spolu približne 65 ľudí," informovala radnica. Mesto okrem toho zabezpečuje pre ľudí utekajúcich pred vojnou aj stravovanie, oblečenie prostredníctvom Slovenského Červeného kríža, odbornú starostlivosť a hygienické prostriedky. Okrem toho pracuje aj na začleňovaní detí z Ukrajiny do vzdelávania v školských a predškolských zariadeniach a na poskytovaní voľnočasových aktivít.



Vo Vrábľoch aj naďalej prebieha zbierka pre obete vojny na Ukrajine. Na hasičskú stanicu v Dyčke môžu darcovia priniesť lekárničky, obväzový materiál, izotermické fólie a iný zdravotnícky materiál. Do zbierky môžu prispieť aj trvanlivými balenými potravinami, drogériou, umelohmotnými pohármi na teplé nápoje, vrecami na smeti a igelitovými vreckami.