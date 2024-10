Vráble v spolupráci s HK Levice ponúkajú deťom bezplatné korčuľovanie

Vráble 24. októbra (TASR) - Mesto Vráble pripravilo v spolupráci so športovým klubom HK Levice projekt, ktorý naučí deti lepšie korčuľovať. Ako informoval mestský úrad, až do marca môžu žiaci druhého a tretieho ročníka základných škôl športovať na ľadovej ploche v Leviciach.



Do projektu sa už zapojilo prvých 13 detí. "Kapacity sú ešte stále voľné, prihlásiť sa môžu ďalší školáci. Projekt zahŕňa vždy v utorky a štvrtky jednu bezplatnú hodinu korčuľovania pod dohľadom inštruktora. Súčasťou je aj preprava autobusom každý utorok z Vrábeľ do Levíc pre deti a sprevádzajúceho rodiča zdarma. Vo štvrtok je potrebné zabezpečiť si dopravu vo vlastnej réžii," uviedla radnica.



Ako doplnila, ponuku zúčastniť sa na projekte dostali všetky základné školy v meste. "Okrem bezplatnej hodiny s inštruktorom majú deti možnosť zdarma si požičať aj korčule a prilby," pripomenul mestský úrad.