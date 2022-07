V uliciach Vrábeľ a mestských častiach nainštalovali nové osvetlenie

Vráble 25. júla (TASR) – Mesto Vráble má nové osvetlenie v uliciach mesta a v mestských častiach Dyčka a Horný Ohaj. Nové LED svietidlá poskytujú lepšiu svietivosť a súčasne spotrebujú niekoľkonásobne menej elektrickej energie. Vymenených bolo 655 kusov 70-wattových starých sodíkových svietidiel za 680 nových LED svietidiel s výkonom 28,5 wattu, informoval primátor Tibor Tóth.



Spotreba pri pôvodnom osvetlení prevyšovala 232.000 kilowatthodín, s novými svietidlami garantovaná spotreba mierne prevyšuje 57.000 kilowatthodín. Objem vypusteného oxidu uhličitého do ovzdušia sa vďaka nim zníži ročne až o 95 ton. Zmluvu o výmene svietidiel podpísalo vedenie mesta v apríli tohto roka so spoločnosťou GREP Slovakia. Tá sa zaviazala, že bude nové osvetlenie prevádzkovať a robiť na ňom údržbu najbližších 12 rokov na svoje náklady.



So starým osvetlením zostali vo Vrábľoch štyri hlavné ulice mesta, Hlavná, Staničná, Štúrova a Levická. Podľa slov Tótha tieto ulice spadajú pod projekt Smart City, preto sa bude osvetlenie na nich meniť za špeciálne už v blízkom období.