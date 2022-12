Vrábľania majú deň na prihlášku do komisií mestského zastupiteľstva

Vráble 27. decembra (TASR) - Už iba jeden deň majú obyvatelia Vrábeľ na to, aby sa prihlásili do niektorej z odborných komisií mestského zastupiteľstva. Ako uviedla radnica, záujemcovia z radov verejnosti musia nominačný dotazník vyplniť najneskôr do 28. decembra.



Dotazník je možné poslať prostredníctvom ktoréhokoľvek poslanca mestského zastupiteľstva či poslaneckého klubu. "Môže byť doručený aj prostredníctvom ktorejkoľvek organizácie pôsobiacej na území mesta alebo skupiny najmenej desiatich občanov, ktorá ho následne doručí mestskému zastupiteľstvu," informoval mestský úrad.



Nominácie na voľbu členov komisií vyhodnotia poslanci mestského zastupiteľstva. "Medzi hlavné predpoklady kandidátov patrí odbornosť, znalosť problematiky, ktorou sa príslušná komisia zaoberá, životné a praktické skúsenosti a záujem o činnosť komisie," doplnila radnica.