Výstavba parkoviska na sídlisku vo Vrábloch je v poslednej fáze

Vráble 1. októbra (TASR) – Mesto Vráble finišuje s realizáciou parkoviska na sídlisku Žitava. Stavenisko bolo v septembri odovzdané zhotoviteľovi, práce by mali byť zrealizované najneskôr do štyroch mesiacov. Pôvodne projektované náklady boli vyčíslené na necelých 216.000 eur, verejnou súťažou sa cenu podarilo znížiť na 167.969 eur, informovalo vedenie mesta. Na parkovisku by malo vzniknúť 94 nových parkovacích miest.



Parkovisko na sídlisku Žitava je investičná akcia, ktorej cieľom je vyriešiť dlhodobý problém nedostatku parkovacích miest v tejto časti sídliska. V lokalite sa nachádza spolu 144 bytov, ktoré majú aktuálne k dispozícii 43 parkovacích miest.



Začiatku investičnej akcie predchádzalo niekoľko potrebných úkonov zo strany radnice. Bolo potrebné zmeniť územný plán, čo sa podarilo v marci 2017, následne pripraviť projektovú dokumentáciu a vyrovnať pozemky, ktoré neboli vo vlastníctve mesta. Proces komplikovala skutočnosť, že na danom území bolo 108 individuálnych vlastníkov. Mesto muselo tiež komunikovať so Slovenským pozemkovým fondom (SPF), ktorý zastupoval neznámych vlastníkov. „Zároveň sme od SPF dostali bezodplatne pozemky, ktoré boli vo vlastníctve štátu. Celý tento proces bol priebežne komunikovaný s miestnymi občanmi,“ potvrdilo vedenie mesta.