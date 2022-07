Vo Vrábloch bude obyvateľov do konca augusta zabávať Kultúrne leto

Vráble 4. júla (TASR) – Koncert Dominiky Mirgovej odštartoval v nedeľu 3. júla tohtoročné Kultúrne leto vo Vrábľoch. Počas neho bude pre obyvateľov mesta každú júlovú a augustovú nedeľu pripravený kultúrny program na Čerešňovom námestí. Určený bude pre všetky vekové kategórie, pre milovníkov popu, rocku i ľudoviek, informovala radnica.



Najbližšiu nedeľu vystúpi vo Vrábľoch kapela Rockinson Crusoe. Nasledovať bude kapela Walk On, spevák a skladateľ Juraj Hnilica, Ľudová hudba Vrchári, Otto Weiter a Petra Maxin, Gipsy Čáve. Kultúrne leto uzavrie kapela Kontrast. Deťom prinesie Kultúrne leto Spievankovo so známymi detskými hitmi. Staré ihrisko vo Vrábľoch sa 29. a 30. júla premení na letné kino.



Pre milovníkov rockovej hudby mesto opäť organizuje festival Rock Show Vráble, ktorý sa po dvojročnej prestávke pre pandémiu 6. augusta opäť vracia na Staré ihrisko. Headlinerom bude britská kapela The Sweet. Popri nej vystúpia slovenské hudobné zoskupenia.