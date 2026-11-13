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Vráble začali s opravou cyklochodníka na sídlisku Žitava

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Práce by mali trvať približne týždeň v závislosti od poveternostných podmienok.

Autor TASR
Vráble 13. novembra (TASR) - Mesto Vráble upozorňuje obyvateľov na uzáveru cyklochodníka na sídlisku Žitava. Cyklochodník je úplne uzavretý od piatka, dôvodom je oprava poškodeného úseku. Práce by mali trvať približne týždeň v závislosti od poveternostných podmienok, informovala radnica. Chodci a cyklisti môžu uzavretý úsek obchádzať cez priľahlé trávnaté plochy vedľa chodníka.

Na sídlisku Žitava sa súčasne s opravou cyklochodníka začala aj údržba chodníkov zo zámkovej dlažby a vybudovanie nového chodníka. Ten zabezpečí chýbajúce prepojenie medzi bytovými domami, skonštatoval mestský úrad. Zároveň upozorňuje, že od pondelka 16. novembra sa začne údržba viacerých poškodených chodníkov zo zámkovej dlažby aj na sídlisku Lúky.
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