Vráble sú bližšie k výstavbe okružnej križovatky

Vráble 15. februára (TASR) – Mesto Vráble zaznamenalo ďalší významný krok k realizácii výstavby okružnej križovatky, ktorá zvýši plynulosť dopravy na výrazne vyťaženej trase Nitra – Levice – Zlaté Moravce. „V utorok bolo podpísané územné rozhodnutie k výstavbe okružnej križovatky,“ informoval magistrát.



Stavba sa nachádza v extraviláne mesta Vráble v oblasti stykovej križovatky ciest I/51 a II/511. Územie je zasadené v oblasti priemyselnej časti mesta a ohraničené z južnej strany Hosťovským potokom a z východnej strany riekou Žitava. Podľa radnice je existujúca križovatka na hrane svojej kapacitnej únosnosti. V danej oblasti sa plánuje výstavba nových investičných zámerov, napríklad obchodného centra, preto je potrebná zmena stavebno-technického riešenia usporiadania križovatky.



Oválnu turbo-okružnú križovatku budú tvoriť dva jazdné pruhy so šírkou 3,25 metra. V smere z Nitry do Levíc bude jeden pruh slúžiť na výjazd do obchodného centra Žitavia a do Levíc a druhý pruh bude slúžiť na výjazd do Levíc a Zlatých Moraviec, ako aj na otočenie smerom na Nitru.



Rovnako v smere z Levíc do Nitry budú na križovatke dva jazdné pruhy, pravý na odbočenie smerom na Zlaté Moravce a Nitru, ľavý na priamy smer na Nitru a na odbočenie do plánovaného obchodného centra. Pozdĺž navrhovanej úpravy cesty I/51 sú navrhnuté aj chodníky pre peších a cyklistov.