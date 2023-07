Vráble zaviedli pilotný model fungovania škôlok v letných mesiacoch

Vráble 10. júla (TASR) - Mesto Vráble zavádza pilotný projekt fungovania predškolských zariadení počas letných prázdnin. Rodičia môžu škôlkarov umiestniť do vrábeľských škôlok do 11. augusta, informovala radnica. Pilotný model by mal viesť k nastaveniu uceleného systému do budúcnosti v prípade trvalého záujmu zo strany rodičov.



Mesto reagovalo na opakujúce sa podnety zo strany zamestnaných rodičov škôlkarov, ktorí nemajú možnosť počas letných prázdnin čerpať potrebné množstvo dovolenky a nemôžu si zabezpečiť starostlivosť iných rodinných príslušníkov o deti. Nastavením modelu letnej prevádzky sa zaoberalo vedenie mesta v spolupráci s riaditeľkami predškolských zariadení od marca. Inšpirovali sa väčšími mestami, kde letná prevádzka funguje celé leto bez obmedzení, len sa striedajú otvorené zariadenia.



Po predbežnom zisťovaní záujmu zo strany rodičov vytvorilo mesto kapacitné priestory podľa nahláseného predbežného počtu detí. "V snahe vyjsť v ústrety potrebám učiteliek i nepedagogických zamestnancov predškolských zariadení, ktorí okrem leta nemajú veľa možností na čerpanie dovolenky, sa tento rok testuje model mix služieb učiteliek aj v tých škôlkach, kde nemajú stály pracovný pomer, aby sa tým zároveň zabezpečila čo najlepšia adaptácia detí v nových priestoroch škôlok v prípade letných zberných tried," informoval magistrát.