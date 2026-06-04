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Vráble získali dotáciu na zavedenie systému množstvového zberu odpadu
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú vyše 826.000 eur. Mesto sa bude na financovaní projektu podieľať spolufinancovaním vo výške 66.000 eur.
Autor TASR
Vráble 4. júna (TASR) - Mesto Vráble zavádza množstvový zber odpadu. Na realizáciu projektu získalo nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko vo výške viac ako 760.000 eur. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podpísal podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) v utorok 2. júna, informovala radnica.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú vyše 826.000 eur. Mesto sa bude na financovaní projektu podieľať spolufinancovaním vo výške 66.000 eur.
Projekt zavedenia systému množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu sa bude týkať všetkých domácností - rodinných aj bytových domov na celom území mesta vrátane mestských častí Dyčka a Horný Ohaj. Jeho cieľom je znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládke, a zároveň vytvoriť presnejší a efektívnejší systém evidencie odpadu.
V rámci bytových domov bude zabezpečených 176 nádob proti nekontrolovanému prístupu a zároveň sa zmení systém ich sprístupňovania pri vývoze. V rodinných domoch bude využívaných 1475 nádob označených identifikačným čipom, pričom každý výsyp bude zaznamenaný v evidenčnom systéme.
Súčasťou projektu je aj spracovanie úvodnej analýzy systému zberu odpadu, obstaranie technického a informačného vybavenia a informačná kampaň pre verejnosť.
Mesto predpokladá, že zavedenie množstvového zberu zvýši motiváciu obyvateľov viac triediť odpad a prispeje k zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu približne o 15 percent. Do systému sa zapojí viac ako 8200 obyvateľov mesta.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú vyše 826.000 eur. Mesto sa bude na financovaní projektu podieľať spolufinancovaním vo výške 66.000 eur.
Projekt zavedenia systému množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu sa bude týkať všetkých domácností - rodinných aj bytových domov na celom území mesta vrátane mestských častí Dyčka a Horný Ohaj. Jeho cieľom je znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládke, a zároveň vytvoriť presnejší a efektívnejší systém evidencie odpadu.
V rámci bytových domov bude zabezpečených 176 nádob proti nekontrolovanému prístupu a zároveň sa zmení systém ich sprístupňovania pri vývoze. V rodinných domoch bude využívaných 1475 nádob označených identifikačným čipom, pričom každý výsyp bude zaznamenaný v evidenčnom systéme.
Súčasťou projektu je aj spracovanie úvodnej analýzy systému zberu odpadu, obstaranie technického a informačného vybavenia a informačná kampaň pre verejnosť.
Mesto predpokladá, že zavedenie množstvového zberu zvýši motiváciu obyvateľov viac triediť odpad a prispeje k zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu približne o 15 percent. Do systému sa zapojí viac ako 8200 obyvateľov mesta.