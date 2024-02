Vráble zisťujú, ako zlepšiť bezpečnosť dopravy v okolí škôl

Vráble 13. februára (TASR) - Vrábeľská radnica zisťuje, ako zabezpečiť čo najvyššiu bezpečnosť v okolí základných škôl (ZŠ). Mesto sa chce zamerať predovšetkým na bezpečnú dopravu a na zlepšovanie podmienok pre dochádzanie detí do školských zariadení.



V rámci tvorby Školského plánu mobility pripravila radnica dotazníkový prieskum pre rodičov žiakov základných škôl na Levickej ulici a pre študentov gymnázia. "Jeho vyplnením nám verejnosť pomôže objasniť dopravné správanie detí pri dochádzaní do škôl. Zároveň vďaka dotazníku spoznáme aj potreby a preferencie verejnosti pri riešení dopravnej situácie," vysvetlil mestský úrad.



Mesto začalo s prípravou Školského plánu mobility pre areál školských zariadení na Levickej ulici už na jeseň 2023. Radnica sa v rámci projektu zamerala na zber podnetov od rodičov a žiakov. Vlani uskutočnila tiež podujatie Uzavretá Školská ulica. V rámci neho mesto na celý deň uzavrelo dopravu na Školskej ulici, na ktorej sa žiaci z okolitých ZŠ mohli bezpečne hrať.



V novembri a decembri minulého roka radnica realizovala tri ranné mapovania spolu s koordinátormi jednotlivých školských zariadení. V rámci nich sa v rôznom počasí mapovali a zaznačovali spôsoby, akými žiaci prichádzajú do škôl na Levickej ulici. "Ďalšou fázou v zbere dôležitých dát je práve realizovaný prieskum. Elektronický dotazník zverejnený na sociálnych sieťach mesta môže verejnosť vyplniť do konca februára," pripomenula radnica.