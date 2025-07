Vrakuňa sa vráti do čas rytierov, kráľovien a stredovekých turnajov

Bratislava 25. júla (TASR) - Bratislavská Vrakuňa sa počas dvoch dní (25. - 26. 7.) vráti do čas rytierov, kráľovien a stredovekých turnajov. Koná sa tam podujatie Stredovek vo Vrakuni – Turnaj kráľovnej Barbary. Informuje o tom mestská časť na svojom webe.



„Nechajte sa vtiahnuť do sveta histórie a rytierstva,“ pozývajú organizátori, teda mestská časť v spolupráci s občianskym združením Teokratos a Skupinou historického šermu SIC.



Hlavný program sa bude odohrávať pod rozhľadňou, rytierske turnaje na Petangovom ihrisku. Pripravené sú rytierske súboje, šermiarske vystúpenia či rekonštrukcia bitky, ale aj ukážky remesiel a stredovekého stolovania. Chýbať nebudú divadelné predstavenia, dobové tance ani ohňové a kúzelnícke vystúpenia. Deti sa môžu zapojiť do interaktívneho programu. Atmosféru dotvoria aj koncerty stredovekej hudby.