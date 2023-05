Vrakuňa upozorňuje na stav mosta na Hradskej, žiada jeho opravu

Bratislava 5. mája (TASR) - Bratislavská mestská časť Vrakuňa niekoľko rokov upozorňuje magistrát hlavného mesta na stav mosta na Hradskej ulici a žiada jeho opravu. Pre TASR to potvrdil vrakunský starosta Martin Kuruc. Mesto vo svojej reakcii skonštatovalo, že stav mosta monitoruje a podľa finančných možností pristúpi k jeho rekonštrukcii.



"Most na Hradskej prešiel v roku 2022 komplexnou prehliadkou, stavebno-technický stav mosta je v stupni VI.," uviedla hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková. Ambíciou mesta ako správcu je podľa slov hovorkyne udržiavať mostné objekty v čo najlepšom možnom stavebno-technickom stave.



Vrakunčania na stav mosta upozorňujú už niekoľko rokov. Prostredníctvom portálu na nahlasovanie podnetov samospráve sa niekoľkokrát sťažovali napríklad na hrdzavé a poškodené zábradlie. Taktiež aj na nebezpečný a poškodený povrch mosta pre autá i chodcov.



Stavebno-technický stav mosta v stupni VI. podľa technických podmienok znamená veľmi zlý. "Výskyt porúch, ktoré ovplyvňujú zaťažiteľnosť a nedajú sa odstrániť bez výmeny poruchových alebo doplnenia chýbajúcich súčastí," píše sa o stupni v technických podmienkach. Po VI. stupni nasleduje VII. stupeň, čo už predstavuje havarijný stav mosta.



Starosta Kuruc pre TASR uviedol, že mestská časť nemôže použiť svoje finančné prostriedky na opravu majetku, ktorý nie je v jej vlastníctve či správe. Akákoľvek uzávera mosta by, ako podotkol, viedla ku komplikáciám v doprave.