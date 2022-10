Vrakunčania sa budú môcť zapojiť do zberu kuchynského bioodpadu

Bratislava 4. októbra (TASR) – Obyvatelia bratislavskej mestskej časti Vrakuňa sa budú môcť zapojiť do zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Balíčky na triedenie sa im začnú distribuovať od polovice októbra. Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) o tom informovala na svojej webovej stránke.



"Od 15. októbra budeme distribuovať balíčky. Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták prinesú naši pracovníci priamo do mestskej časti. Ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom," priblížilo OLO. Kuchynský bioodpad by podľa neho mali obyvatelia začať triediť od 24. októbra a prvý odvoz je plánovaný v týždni od 31. októbra.



Firma podotkla, že obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS. V prípade, ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, je potrebné priniesť so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré sa nachádza na webovej stránke.



"Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky," dodáva OLO s tým, že balíčky sa budú distribuovať v blízkom okolí bytového domu.



Mestská firma ďalej spresnila, že ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca uvedie meno majiteľa a číslo bytu. Nie je potrebné predkladať nájomnú zmluvu. V prípade, že si obyvatelia nemôžu prevziať balíček počas adresnej distribúcie, bude podľa OLO možné si ho vyzdvihnúť aj v distribučných centrách.



Zber kuchynského bioodpadu bol v hlavnom meste pilotne spustený minulý rok v októbri v Lamači. Do systému sa tento rok postupne zapoja aj ostatné bratislavské mestské časti.