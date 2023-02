Vraky áut z ulíc budú v Lučenci odťahovať na záchytné parkovisko

Lučenec 21. februára (TASR) – Vozidlá stojace na parkoviskách či komunikáciách bez evidenčného čísla alebo bez platnej emisnej či technickej kontroly bude mesto Lučenec odťahovať na záchytné parkovisko. Samospráva koncom roka uzavrela zmluvu so spoločnosťou, ktorá bude prevoz a umiestnenie vrakov zabezpečovať. Pre TASR to uviedol náčelník Mestskej polície v Lučenci Ján Tuček.



Ako informovala samospráva na svojej oficiálnej webovej stránke, problematike odstraňovania nevyužívaných áut blokujúcich verejné priestory sa zaoberá dlhodobo prostredníctvom mestskej polície. "Doteraz sme to riešili tým spôsobom, že sme vyzvali majiteľa vozidla na jeho odstránenie. Vo väčšine prípadov sme sa dopracovali ku kladnému výsledku," priblížil pre TASR Tuček.



Vďaka zazmluvneniu spoločnosti, ktorá zabezpečí prevoz a umiestnenie vrakov na záchytné parkovisko, bude môcť samospráva z ulíc a parkovísk odstrániť aj vozidlá, ktorých majitelia odignorujú výzvu mestskej polície. Ak vlastník vozidlo neodstráni do 60 dní od doručenia výzvy, odvoz zabezpečí mesto. Náklady na odstránenie vozidla vo výške 300 eur bude od majiteľa vymáhať.



Samospráva vyzýva majiteľov dlhodobo odstavených áut bez platnej technickej a emisnej kontroly či evidenčného čísla, aby svoje vozidlá odstránili z parkovísk či komunikácií. "Občanov, ktorí vedia o vrakoch alebo vozidlách s neplatnou emisnou či technickou kontrolou, ktoré sa nachádzajú na území mesta, prosíme, aby o týchto vozidlách informovali mestskú políciu," dodalo mesto.