Vrámci Mesiaca autorského čítania sa predstavia nórski spisovatelia

Prešov 17. júla (TASR) - Celkovo 16 spisovateľov z Nórska sa v Prešove predstaví v rámci Mesiaca autorského čítania 2023. Podujatie sa uskutoční od pondelka do 2. augusta, vždy od 19.00 h v hudobnom klube Stromoradie. Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove ho organizuje druhý raz. TASR o tom informovala Michaela Demková z útvaru metodickej, projektovej činnosti a špeciálnych služieb krajskej knižnice.



"Je pre nás potešením aj výzvou opäť hostiť toto medzinárodné podujatie. Naším cieľom je nepodliezť nastavenú úroveň a prilákať na literárne večery čo najpestrejšie publikum," zdôraznila Iveta Hurná, riaditeľka krajskej knižnice, ktorá festival spoluorganizuje s OZ Slniečkovo.



Úvod večera vždy patrí zástupcom českej či slovenskej literárnej scény. Slova sa následne zhostia autori reprezentujúci krajinu čestného hosťa festivalu, ktorou je v tomto roku Nórsko. Počas letných večerov si publikum vypočuje čítanie autorov naživo v ich rodnom jazyku, s prekladom v pozadí. Moderované besedy poskytnú prítomným priestor nahliadnuť aj za oponu ich súkromných životov.



Spoločné nórsko-slovensko-české večery odštartuje v pondelok český stand-up komik Pavel Tomeš. Prvý kamienok do mozaiky Nórska vloží autorka dvoch románov a knihy pre deti Camilla Boksle. Leto v Prešove osviežia aj ďalší nórski spisovatelia. Českú a slovenskú literárnu scénu budú napríklad reprezentovať Juraj Kuniak, Ján Novák, Alena Brindová, Rastislav Puchala, Petra a František Hruškovci a ďalší.



Knižnica si okrem mesiaca autorského čítania pripravila aj ďalšie letné podujatia. "Deväť prázdninových týždňov bude u nás spätých s obľúbeným podujatím pre deti Prečítané leto. Čítanie z kníh a hravé tvorivé dielne majú špeciálny cieľ, a to podporiť u detí chuť čítať aj v čase letných prázdnin," uviedla Hurná s tým, že pre dospelých sú určené tvorivé dielne, ktoré budú venované upcyklácii formou pletenia zo starých novín.



Knižnica počas prázdnin verejnosti sprístupní aj dve nové výstavy. V pondelok to bude v Centre regionálnych dokumentov vernisáž autorskej výstavy Jany Kánovej s názvom Krajina. Tiché putovanie, výstavu zapožičanú z medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana, sprístupnia verejnosti v auguste v Detskej knižnici Slniečko.