Vranov n. Topľou má prvého vážneho záujemcu o mestskú priemyselnú halu

Vranov nad Topľou 27. mája (TASR) – Mesto Vranov nad Topľou má prvého vážneho záujemcu o prenájom mestskej priemyselnej haly, ktorú vranovská samospráva postavila v uplynulom roku. Memorandum o spolupráci s registrovaným sociálnym podnikom Frucona zo Sabinova podpísal vo štvrtok primátor Ján Ragan po odobrení mestskými poslancami.



Ako na zasadnutí mestského zastupiteľstva prezentoval konateľ spoločnosti František Kurilla, Frucona by vo vranovskom priemyselnom parku Ferovo v mestskej hale chcela spracúvať ovocie, lesné plody a huby. "Táto hala je vhodná a dobre zapadá po úprave do našej koncepcie potravinárskeho priemyslu," uvádza sa v investičnom zámere spoločnosti. Ako Kurilla ozrejmil, malo by ísť najmä o varenie džemov a ovocného pyré a sušenie ovocia a húb. Pre plynulý chod prevádzky by tiež v susedstve spoločnosť rada vybudovala priestory na výkup ovocia, keďže okrem veľkododávateľov by ovocie chcela vykupovať aj od lokálnych malých pestovateľov.



Spoločnosť tiež avizuje vytvoriť 50 pracovných miest, Kurilla však v budúcnosti nevylučuje rozšírenie výrobných kapacít, keďže bude povinná niekoľko počiatočných rokov svojej prevádzky investovať svoj zisk do svojho rozvoja. "V prípade, že by ste nám ponúkli aj ďalšie priestory, vedeli by sme dobudovať ďalšie haly," povedal na zastupiteľstve.



Ako bude príprava na budúce pôsobenie Frucony vo vranovskom priemyselnom parku napredovať, bude závisieť aj od úspechu spoločnosti so žiadosťou o investičnú pomoc adresovanú ministerstvu hospodárstva. Podľa Kurillových slov by malo ísť o takmer 30 miliónov eur pre spolu štyri prevádzky, ktoré má spoločnosť v pláne na východnom Slovensku zriadiť. Okrem centrály v Sabinove a Vranova nad Topľou má ísť o mestá Bardejov a Rimavská Sobota.