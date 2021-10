Vranov nad Topľou poteší skaterov, zmodernizuje im park

Vranov nad Topľou 13. októbra (TASR) – Poslanci mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou schválili na svojom septembrovom zasadnutí v rámci tretieho rozpočtového opatrenia aj opravu miestneho skateparku a priečelia obradnej siene. Ako informuje samospráva na svojej internetovej stránke, obe investičné akcie chce mesto realizovať do konca roka.



Podľa slov primátora Jána Ragana v budove obradnej siene v uplynulom období zrekonštruovali sociálne zariadenia a v samotnej obradnej sieni vymenili staré hliníkové okná za plastové. "No priečelie tejto budovy stále tvoria staré hliníkové rámy so sklenenou výplňou a hliníkové dvere, ktoré sú už v havarijnom stave," ozrejmil dôvod potreby investície s tým, že uvoľnených 27.000 eur sa preinvestuje na modernizáciu okenných výplní a na osadenie elektronických dverí.



Z rozpočtu mesta tiež do konca roka poputuje spolu 18.000 eur na modernizáciu skateparku, pričom suma 8000 eur je určená na oplotenie a zabezpečenie kamerového systému. Mesto na obnovu športoviska získalo dotáciu vo výške 10.000 eur aj od Prešovského samosprávneho kraja.