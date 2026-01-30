< sekcia Regióny
Vranov nad Topľou bude financovať z úveru 2,2 milióna eur projekty
Medzi najväčšie plánované akcie patrí výstavba okružnej križovatky a rekonštrukcia cesty na ulici Dlhá.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 30. januára (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou si v tomto roku vezme investičný úver v sume 2,2 milióna eur. Úver je určený na spolufinancovanie projektov podporených z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu, aj na realizáciu ďalších investičných aktivít mesta. Mestské zastupiteľstvo úver so splatnosťou desať rokov schválilo vo štvrtok (29. 1.).
Úverové prostriedky budú rozdelené medzi viacero projektov ako je rekonštrukcia cintorínov, modernizácia tepelného hospodárstva, protipovodňové opatrenia, modernizácia škôl či výstavba dopravnej a kultúrnej infraštruktúry. Z úveru sa plánuje aj výstavba detského ihriska, nové kolumbárium, ako aj úpravy verejných priestranstiev. „Tento úver nám pomôže aj v takom ťažkom roku, akým je konsolidačný rok 2026, aby sme mohli realizovať určité investície. Dá sa povedať, že z tohto úveru budeme realizovať investície takmer v každej časti mesta,“ spresnil primátor Ján Ragan.
Medzi najväčšie plánované akcie patrí výstavba okružnej križovatky a rekonštrukcia cesty na ulici Dlhá. „Rekonštrukcia križovatky na kopci pri vstupe do mesta je veľmi dôležitá, vznikajú tam kolízne situácie. Nová okružná križovatka zjednoduší dopravnú situáciu a následná rekonštrukcia cesty prinesie nový povrch a zvýši bezpečnosť. Táto investícia presiahne objem 800.000 eur,“ dodal primátor. Z úveru plánujú aj rekonštrukciu Domu smútku v časti Čemerné, vybudovanie športového areálu, výmenu poškodenej dlažby pred Domom kultúry či rozšírenie cintorína o nové pozemky.
Podľa stanoviska hlavnej kontrolórky mesta celková suma dlhu Vranova nad Topľou po navýšení úveru naďalej ostáva pod zákonnou hranicou. „Celková suma dlhu mesta je, a po schválení navýšenia úveru o 2,2 milióna eur stále bude nižšia ako 60 percent (32,69 percenta), a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania je nižšia ako 25 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,“ uviedla v predloženej správe.
