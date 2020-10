Vranov nad Topľou buduje pripomienku starobylého zaniknutého kostola

Vranov nad Topľou 7. októbra (TASR) – S cieľom zachovať spomienku na kostol, v ktorom sa v roku 1575 vydávala neskoršia čachtická pani Alžbeta Bátoriová, realizuje mesto Vranov nad Topľou v týchto dňoch projekt Dobudovanie symbolickej prezentácie zaniknutého Kostola svätého Štefana. Ako informovala samospráva na svojej internetovej stránke, prezentácia vzniká vďaka finančnej podpore Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



"V rámci projektu budú k existujúcej symbolickej prezentácii, ktorá bola osadená počas tretej etapy rekonštrukcie centra mesta, dobudované jej nové časti, a to apsida a sakristia," uviedla samospráva s tým, že presnú polohu nových častí prezentácie určil na základe prieskumu prešovský krajský pamiatkový úrad. Súčasťou projektu, na ktorého financovanie prispel PSK sumou 10.000 eur, bude aj osadenie dreveného dubového kríža.



Ako samospráva dopĺňa, kostol svätého Štefana bol postavený okolo polovice 13. storočia a prvotne bol pravdepodobne zasvätený svätému Jánovi Krstiteľovi. Až do začiatku 16. storočia to bol jediný kostol vo Vranove. V roku 1559 ho začali využívať kalvíni, no po tom, ako si na konci storočia začalo maďarské obyvateľstvo stavať vlastný kostol (terajšiu Baziliku Narodenia Panny Márie, pozn. TASR), prešiel do užívania slovenských kresťanov. Má o tom svedčiť pomenovanie Templum Schlavonicum. "Vranov mal dva kostoly iba necelých 100 rokov, pretože kurucké vojsko Imricha Tököliho ten slovenský zničilo," uzavrelo mesto s tým, že základy tohto kostola bolo možné vidieť ešte na začiatku 20. storočia.