Vranov nad Topľou chce zaviesť bezplatnú MHD a znížiť tak počet áut

Vranov nad Topľou 3. novembra (TASR) – Mesto Vranov nad Topľou by od budúceho roka chcelo pre svojich obyvateľov zaviesť bezplatnú mestskú hromadnú dopravu (MHD). Samospráva predpokladá, že by týmto krokom znížila počet motorových vozidiel v uliciach.



O zámere bezplatného cestovania obyvateľov mesta v MHD a zvýšení transferu pre verejnú dopravu už malo mesto s poskytovateľom rokovať dlhšie, informoval na internetovej stránke samosprávy primátor Ján Ragan. "Viedol nás k tomu neúmerný nárast počtu áut v meste, čoho dôsledkom je znečistené ovzdušie, hluk, prach, prehustená premávka a križovatky, ktoré hlavne v ranných hodinách sú preplnené," uviedol s tým, že zavedením bezplatnej dopravy by mesto chcelo svojich obyvateľov naučiť prirodzene využívať túto formu cestovania, čím by sa spomínané záťaže eliminovali.



Zvýšenie výdavkov na zabezpečenie bezplatného cestovného v MHD o 27.000 eur už v prvom čítaní návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 odobrili mestskí poslanci na svojom októbrovom zasadnutí (28. 10.). Ako vyplýva z dôvodovej správy, z mestskej kasy by tak na transfer na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme malo pre SAD Humenné putovať 120.000 eur.