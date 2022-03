Vranov nad Topľou chce zriadiť zariadenie opatrovateľskej služby

Vranov nad Topľou 29. marca (TASR) – S cieľom zriadiť novú sociálnu službu sa mesto Vranov nad Topľou zapojí do aktuálnej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb v zariadeniach na komunitnej úrovni. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom minulotýždňovom zasadnutí. Zariadenie opatrovateľskej služby by malo vzniknúť prestavbou časti budovy na Sídlisku Lúčna a slúžiť 12 klientom.



Na zriadenie komunitného zariadenia opatrovateľskej služby má slúžiť budova včlenená ako nárožný klin medzi dva samostatné bytové domy. "Navrhovaná prestavba sa týka priestorov na prízemí - vstupu so schodiskom a druhého a tretieho nadzemného poschodia, ktoré mesto donedávna využívalo na administratívne účely pre mestský podnik služieb," informovala dôvodová správa k schválenému materiálu. Stavebnými úpravami by tu malo vzniknúť šesť samostatných dvojizbových jednotiek.



Celkové oprávnené výdavky projektu vyčíslila samospráva na 608.640 eur, mesto je pripravené financovať päťpercentnú spoluúčasť i prípadné neoprávnené výdavky.