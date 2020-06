Hornozemplínska knižnica pozýva na zábavné leto

Vranov nad Topľou 30. júna (TASR) – Hornozemplínska knižnica (HZK) vo Vranove nad Topľou pripravila na obdobie letných prázdnin viacero podujatí. Zmysluplne tráviť čas pozýva nielen deti, ale aj dospelých. O podujatiach počas leta informovala Beáta Ocilková z HZK.



„Leto v Hornozemplínskej knižnici je už tradične venované obľúbeným Letným štvrtkom, ktoré sa budú konať každý štvrtok na oddelení pre deti a mládež od 10:00 do 12:00," priblížila prvý z projektov s tým, že tematicky ladené stretnutia sa budú niesť v duchu rozprávok, tvorivých dielní, súťaží, hier i športu. Prvý prázdninový štvrtok s prívlastkom tvorivý bude inšpirovaný knihou Rozprávky o psíčkovi a mačičke.



Deťom je venovaný aj denný tábor v HZK s názvom Piráti z Hornozemplínskej knižnice. „Je určený pre deti, ktoré chcú zažiť leto v knižnici medzi svojimi obľúbenými knihami, so svojimi hrdinami a pirátmi," opísala Ocilková s tým, že denný tábor sa bude konať v termíne od 6. do 10. júla v čase od 8:00 do 15:00. Je určený pre žiakov prvého stupňa. Tábor z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.



Počas celého leta sú tiež pre detských návštevníkov knižnice v oddelení pre deti a mládež pripravené interaktívne knihy z edície Kúzelné čítanie a elektronická hovoriaca ceruzka.



Pre všetky vekové kategórie sú určené spoločenské hry Kto sa hrá, nehnevá a tiež projekt Makerspace, tvorivá dielňa, kde má knižnica k dispozícii 3D tlačiareň a tiež vyšívací stroj.



Poslednou letnou aktivitou HZK je súťaž presahujúca priestory knižnice Crazy foto s knihou. „V rámci výletov po vranovskom regióne máte možnosť nielen spoznávať krásy prírody či historické pamiatky, ale aj vytvoriť si spomienku vo forme zaujímavej fotografie," predstavila projekt Ocilková s tým, že snímky, za ktoré môžu ich autori získať knižnú cenu, je treba zaslať na emailovú adresu dospele.odd@kniznicavranov.sk. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je dosiahnutie 15. roku veku.