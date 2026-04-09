Vranov nad Topľou hostí majstrovstvá sveta v stopovaní psov
Autor TASR
Vranov nad Topľou 9. apríla (TASR) - Vo Vranove nad Topľou prebiehajú 31. majstrovstvá sveta IGP-FH v stopovaní psov. Podujatie, ktoré potrvá do 12. apríla, privítalo v meste 51 pretekárov z 21 krajín. Ako pre TASR uviedol spoluorganizátor podujatia Peter Lengvarský, Vranov nad Topľou hostí majstrovstvá sveta v stopovaní už po štvrtýkrát, keď sa tu konali aj v rokoch 2002, 2008 a 2018.
Podľa Lengvarského ide o vrcholové športové podujatie, na ktoré sa kvalifikujú len najlepší psovodi z jednotlivých krajín. „Každá krajina môže vyslať maximálne troch pretekárov. Sú to tí najlepší zo svojich domácich súťaží,“ vysvetlil. Súťažná časť majstrovstiev je zameraná na disciplínu stopovania. Stopová dráha má približne 1800 krokov a obsahuje viacero lomov a oblúkov. Na trase je zároveň umiestnených sedem predmetov, ktoré musí pes nájsť. „Pes musí pracovať systematicky, v rovnakom tempe a bez zaváhania sledovať stopu človeka. Rozhodca sleduje jeho prácu a za chyby mu strháva body,“ priblížil Lengvarský. Maximálne môže pes získať 100 bodov a stopu musí vypracovať do 40 minút.
Súťažné terény sa nachádzajú najmä v okolí Vranova nad Topľou a pri Sečovciach, kde organizátori získali vhodné poľnohospodárske plochy. Na šampionáte štartujú prevažne psy plemena nemecký ovčiak, no zastúpené sú aj ďalšie plemená, napríklad belgický ovčiak, hovawart, border kólia či retriever. Väčšina súťažných psov je vo veku približne päť až desať rokov, keď majú dostatok skúseností a fyzickej kondície na zvládnutie náročnej disciplíny. „Za každým výkonom sa skrývajú hodiny tréningu, odhodlanie a hlboký rešpekt k tomuto krásnemu športu,“ doplnil predseda organizačného výboru šampionátu Igor Lengvarský.
Podujatie vyvrcholí 12. apríla, kedy sa okrem posledných súťažných výkonov uskutoční aj ukážka športovej kynológie pre verejnosť. Následne bude podujatie slávnostne ukončené vyhlásením výsledkov a dekorovaním víťazov na futbalovom štadióne.
