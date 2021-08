Vranov nad Topľou investoval na rekonštrukciu škôlky Juh 378.500 eur

Vranov nad Topľou 30. augusta (TASR) – Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy (MŠ) Juh v meste Vranov nad Topľou a ďalšie rekonštrukčné práce, ktoré na ňom samospráva od roku 2019 vykonáva, si vyžiadali investície spolu vo výške 378.500 eur. Ako informuje mesto na svojej internetovej stránke, 180.000 eur predstavovali dotácie z regionálneho príspevku, 198.500 eur tvorili vlastné zdroje.



"So znížením energetickej náročnosti budovy MŠ Juh mesto začalo už v roku 2019, a to výmenou okien, dverí a vymurovaním spojovacej chodby tejto materskej školy," informovala samospráva s tým, že tieto práce si vyžiadali približne 98.000 eur. Uplynulý rok sa na objekte zrealizovala kompletná výmena povlakovej krytiny strechy so zateplením na celej budove MŠ, pričom časť strechy nad spojovacou chodbou upravili z plochej na pultovú. "Predmetná rekonštrukcia strechy bola prefinancovaná z poskytnutých regionálnych príspevkov z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, a to vo výške 95.500 eur," uviedlo mesto s tým, že ďalší regionálny príspevok vo výške 84.246 eur smeroval na realizáciu zateplenia objektu.



Z vlastných prostriedkov začalo mesto začiatkom júla s plánovanou opravou sociálnych zariadení v budove tejto MŠ. "V rámci opravy bude obnovených šesť miestností so sociálnymi zariadeniami, detských umyvární, šesť predsiení k sociálnym zariadeniam a umyvárňam, šesť učiteľských toaliet a šesť šatní, či už na prízemí, alebo na poschodí," doplnilo mesto s tým, že predpokladané výdavky na rekonštrukciu sociálnych zariadení predstavujú približne 84.000 eur.