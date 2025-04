Vranov nad Topľou investuje 76-tisíc eur na modernizáciu kúpaliska

Vranov nad Topľou 27. apríla (TASR) - Do rekonštrukcie a vybavenia mestského letného kúpaliska investuje Vranov nad Topľou 76.000 eur zo svojho rozpočtu. Financie sú určené na odstránenie technických nedostatkov a zabezpečenie prevádzky počas letnej sezóny. Ako pre TASR uviedol primátor Ján Ragan, letné kúpalisko má 17 rokov a vyžaduje si väčšie investície.



„Kúpalisko je prenajaté na desať rokov, pričom prvý rok už máme za sebou. Prevádzkovateľ investuje hlavne do bežných opráv a údržby, no väčšie investície realizuje mesto. Chceme naše kúpalisko posunúť kvalitatívne vyššie,“ doplnil.



Financie budú použité tak, aby boli všetky práce a nákupy zrealizované ešte pred otvorením kúpaliska v tomto roku. Vyčlenené finančné prostriedky budú preinvestované do stavebných prác, konkrétne na rekonštrukciu prepadov a výmenu poškodených dlaždíc v okolí bazénového telesa. Zakúpený bude nový bazénový vysávač, ktorý zefektívni čistenie dna a stien bazénov. Pribudnú aj nové dávkovače bazénovej chémie, ktoré zabezpečia efektívnu úpravu vody.



Rekonštrukčné práce by mali prebiehať v jarných mesiacoch, pričom mesto v spolupráci s nájomcom kúpaliska zabezpečí koordináciu všetkých činností tak, aby nedošlo k zdržaniu termínu otvorenia.