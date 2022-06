Vo Vranove nad Topľou môžete využiť aj zdieľané bicykle

Vranov nad Topľou 15. júna (TASR) – K bezplatnej mestskej hromadnej doprave (MHD), ktorú mesto Vranov nad Topľou spustilo začiatkom roka, pribudlo v stredu aj 50 zdieľaných bicyklov. Samospráva od projektu, ktorý realizuje v spolupráci so súkromnou spoločnosťou, očakáva elimináciu áut v meste a s ňou súvisiace zlepšenie kvality ovzdušia. Mesto o tom informovalo na svojej internetovej stránke.



"Tak ako pri doprave zdarma od systému zdieľaných bicyklov očakávame, že nám pomôže znížiť počet áut v meste, hluk, prach, čiže zníženie produkcie škodlivých emisií a zlepšenie kvality ovzdušia a zároveň aj takto chceme motivovať obyvateľov k využívaniu alternatívnych možností prepravy," uviedol primátor Ján Ragan.



Zdieľané červeno-biele bicykle budú spočiatku zaparkované na ôsmich štartovacích stanovištiach. Verejnosť ich nájde pred mestským úradom, pri hlavnom cintoríne i pri cintoríne na Mlynskej ulici, pri autobusovej stanici, tržnici, letnom kúpalisku, autobusovej zastávke na Dlhej ulici a tiež v mestskej časti Čemerné oproti domu kultúry. "Používatelia ich však po ukončení jazdy môžu nechať zaparkované hocikde v meste. Potrebné však je ich umiestniť na vhodnom mieste, a to napríklad na okraji chodníka či na odstavnej ploche tak, aby nezavadzal chodcom alebo aby neblokoval cestu," informovalo mesto s tým, že služba bude v prevádzke do konca októbra.



Podmienky a spôsob užívania zdieľaných bicyklov sú zverejnené na webstránke mesta.