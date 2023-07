Vranov nad Topľou vypovedal zmluvu s prevádzkovateľom kúpaliska

Vranov nad Topľou 27. júla (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou vypovedalo k 1. augustu 2023 zmluvu so spoločnosťou Repy s. r. o., prevádzkovateľom mestského kúpaliska. Vo štvrtok o tom rozhodli vranovskí mestskí poslanci na svojom rokovaní.



Kúpalisko malo byť podľa radnice od 15. júla v prevádzke. Ako uvádza mesto na svojej webstránke, spomenutý termín určil samotný správca hneď po zrealizovaní nevyhnutných stavebných prác mestom, o ktoré mesto požiadal listom 23. mája 2023.



"Tie mesto podľa dohody zrealizovalo a ukončilo ich 6. júla 2023. Zároveň 6. júla na pracovnom stretnutí s vedením mesta správca kúpaliska deklaroval, že chce prevádzkovať letné kúpalisko a bude pokračovať v príprave letnej sezóny," uvádza radnica.



"Celý tento rok je pomerne nekorektná spolupráca s prevádzkovateľom mestského kúpaliska, kde vždy od nás požadoval nejaké finančné prostriedky, nejaké odstraňovanie závad, investície a nedodržal termíny, na ktorých sme sa dohodli. Máme za sebou viac ako polovičku leta a kúpalisko stále nie je otvorené. Preto už poslanci nemali ochotu ďalej spolupracovať s touto spoločnosťou a dnes schválili uznesenie o ukončení nájmu," povedal primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.



V jeseni sa podľa jeho slov rozhodnú, či bude kúpalisko prevádzkovať mesto alebo ho prenajmú niekomu inému. "Napriek tomu, že prevádzkovateľ sa vyjadril, že by vedel ešte spustiť túto sezónu, nepresvedčil poslancov," skonštatoval primátor.



Štatutár firmy Repy s. r. o. Ľuboslav Ondrej počas rokovania zastupiteľstva uviedol, že situáciu s kúpaliskom začal riešiť vo februári tohto roka s novými poslancami, keďže bol takto usmernený mestom. Zároveň podotkol, že kúpalisko má 15 rokov a potrebuje rekonštrukciu.



"Ja nie som stavbár, ani stavebný dozor. Som nájomca, mám kosiť trávu, čistiť plochy, napustiť vodu, starať sa o bezpečnosť a preberám zodpovednosť za každého zákazníka, ktorý vstúpi do areálu, aby bol v poriadku. Keď vy mi chcete dať výpoveď zo zmluvy len na základe toho, že nebolo pokosené, nech sa páči," povedal Ondrej.



Po vypovedaní zmluvy sa, ako povedal, poradí so spoločníkmi a právnikom. Napriek tomu, že podľa jeho slov nedostal od radnice stanovisko, či boli odstránené stavebné nedostatky na kúpalisku, požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou o začatie prevádzky.