Vranov nad Topľou záujem všetkých rodičov o MŠ neuspokojí

Vranov nad Topľou 28. mája (TASR) – Mesto Vranov nad Topľou záujem všetkých rodičov o umiestnenie detí do materských škôl (MŠ) neuspokojí. Povedal to vo štvrtok primátor mesta Ján Ragan počas brífingu, na ktorom informoval o aktuálne realizovanej rekonštrukcii budovy MŠ Okulka.



"V materských školách je záujem veľmi veľký, školy musia robiť výber. Vyberajú deti tak, aby spĺňali podmienky, aby to boli deti od rodičov, ktorí sú zo zdravotníctva, armády, polície," informoval s tým, že MŠ zohľadňujú aj kritériá, či sú rodičia zamestnaní alebo je v súčasnosti niektorý z nich na materskej dovolenke. Záujem o vyučovanie žiakov na základných školách je podľa jeho slov rôzny. "V niektorých školách máme veľmi vysoký záujem, ale sú i školy, kde je veľa hlavne rómskych detí, kde je malý záujem," vysvetlil. Ako doplnil, na všetkých základných a materských školách aktuálne realizujú dezinfekciu priestorov, nakúpili tiež dostatok dezinfekčných prípravkov na ruky. "Sú zabezpečené podmienky tak, aby bolo chránené zdravie aj zamestnancov materských škôl, aj detí," dodal s tým, že mesto na účel dezinfekcie školských zariadení použilo 6000 eur.



Od 1. júna sú tak podľa Raganových slov na prevádzku pripravené všetky základné a materské školy v meste, výnimkou je MŠ Okulka, na ktorej sa aktuálne realizujú rekonštrukčné práce. Otvorená má byť 15. júna, keď sa na exteriéri budú dorábať menšie dokončovacie práce. Rekonštrukcia MŠ Okulka, na ktorú mesto získalo 90.000 eur od vlády SR počas jej vlaňajšieho výjazdového rokovania v regióne, má prispieť k zlepšeniu energetických vlastností budov. Ako Ragan vysvetlil, dosiaľ boli na nej vymenené všetky okná a do 15. júna budú tiež zateplené dva z jej štyroch pavilónov. Či sa zateplenie ostatných dvoch podarí mestu zrealizovať v roku 2021, bude závisieť od finančných možností samosprávy. "Všetko záleží na tom, ako sa bude vyvíjať rozpočet mesta," dodal.