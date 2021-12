Vo Vranove nad Topľou sťažujú údržbu komunikácií zle zaparkované autá

Vranov nad Topľou 6. decembra (TASR) – Mesto Vranov nad Topľou začalo so zimnou údržbou ciest a chodníkov. Problémom pri jej vykonávaní sú zle zaparkované autá. Týka sa to najmä lokalít so zástavbou rodinných domov, informovala samospráva na svojej webstránke.



"Práve takto zaparkované autá nám neumožňujú zrealizovať údržbu technikou a musíme pristúpiť k manuálnemu čisteniu, čo je zdĺhavé a dokonca v niektorých prípadoch nemožné. Paradoxne, tento jav sa viac vyskytuje pri rodinných domoch, kde obyvatelia majú vlastný dvor, a aj napriek tomu parkujú svoje autá na chodníkoch či na okraji ciest, a tým bránia prejazdu techniky," uviedol vedúci oddelenia verejnoprospešných služieb mestského úradu Ján Fedorňák. Podotkol, že situácia so zle zaparkovanými autami sa každoročne zhoršuje.



Mestskí zamestnanci operatívne vykonávajú zimnú údržbu približne 58 kilometrov ciest a 64 kilometrov chodníkov od pondelka 29. novembra, pričom sa sústredili najmä na ich posyp soľou a drveným kamenivom. "Zároveň priebežne vykonávame manuálne čistenie schodísk, autobusových zastávok, priechodov pre chodcov a chodníkov, ktoré nie je možné vyčistiť komunálnou technikou," doplnil Fedorňák. Samospráva tiež v rámci zimnej údržby na Okulke, Sídlisku 1. mája a na Viniciach osadila uzatvárateľné nádoby s posypovou soľou, ktoré majú slúžiť tamojším obyvateľom na posyp schodísk, parkovísk či chodníkov v blízkosti ich obydlí. Počas zimy je Vranovčanom na telefónnom čísle 0901770045 k dispozícii aj dispečing zimnej údržby.