Na poriadok vo Vranove nad Topľou dohliada 12 členov miestnych služieb

Vranov nad Topľou 4. februára (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou získalo na projekt Miestnych občianskych a preventívnych služieb (MOaPS) z eurofondov približne 490.000 eur. Dvanásť členov MOaPS rozdelených do dvojíc pomáha v zabezpečovaní verejného poriadku v troch častiach mesta, a to v Čemernom, na Rodinnej oblasti a na Budovateľskej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Eva Fedorňáková.



"Túto službu sme začali využívať v roku 2015. Následne pokračovala v roku 2019 a teraz tretíkrát využívame služby MOaPS, a to s cieľom zvýšiť občiansku zodpovednosť, zlepšiť občianske spolunažívanie a podporiť vzdelávanie a zamestnanosť v marginalizovanej komunite," povedala Fedorňáková s tým, že projekt potrvá 30 mesiacov, a to bez finančnej spoluúčasti samosprávy.



Úlohou členov je okrem iného dohliadať na poriadok a bezpečnosť v meste a monitorovať a zabezpečiť bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy. Ďalej dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním. Sú tiež nápomocní príslušníkom Policajného zboru a mestskej polície (MsP).



"V roku 2023 sme nemali MOaPS a sme radi, že ju máme toho roku. Bol zvýšený počet hlásení a viac práce bolo pre nás, takisto aj pre štátnu políciu, takže je to veľmi dobrá správa," dodal náčelník MsP Vranov nad Topľou Peter Čečko.