Nová hala vo Vranove nad Topľou spĺňa atribúty pre medzinárodné súťaže

Vranov nad Topľou 27. mája (TASR) – Novú mestskú športovú halu, postavenú vďaka vládnej účelovej dotácii, v piatok slávnostne otvorili vo Vranove nad Topľou. Podľa slov primátora mesta Jána Ragana spĺňa nový športový stánok v areáli Základnej školy Juh všetky atribúty na organizovanie medzinárodných športových podujatí.



"Sú tu podmienky také, aké sme doteraz v našom meste nemali. Posunulo to úroveň športu v našom meste o ďalší level vyššie," uviedol s tým, že okrem športovej časti má nové multifunkčné športovisko aj široké zázemie vrátane VIP zóny či antidopingovej miestnosti. Kapacita hľadiska je približne 300 miest, hala má slúžiť nielen na výučbové účely okolitých škôl, tréningy mestských športových klubov, ale i na kultúrne podujatia.



S výstavbou športovej haly na mieste, kde stála mestská nafukovacia hala, začali v marci 2021, ukončená bola v závere vlaňajška. Na projekt získalo mesto vládnym uznesením účelovú dotáciu vo výške 1.750.000 eur. Cena diela na základe výsledku verejného obstarávania bola 2.341.000 eur. Na dofinancovanie projektu vo výške takmer 600.000 eur si mesto vzalo úver, splácať ho bude desať rokov. Ako Ragan doplnil, časť investície, 30.000 až 40.000 eur, by mal mestu refundovať Prešovský samosprávny kraj. "Stihli sme ju postaviť ešte pred obdobím, keď veľmi stúpajú ceny stavebných materiálov, pohonných látok, energií. Ak by sme takúto halu chceli postaviť v tomto roku, bolo by to možno o milión eur viac," dodal.