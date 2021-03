Nové oddelenie MsÚ ušetrilo Vranovu nad Topľou desiatky tisíc eur

Vranov nad Topľou 22. marca (TASR) – Oddelenie údržby mestského majetku, ktoré na mestskom úrade (MsÚ) zriadila samospráva Vranova nad Topľou minulé leto, ušetrilo za necelý rok svojej činnosti mestu niekoľko desiatok tisíc eur. Informoval o tom primátor mesta Ján Ragan počas prehliadky nepoužívaných priestorov v budove MsÚ, ktoré mestskí zamestnanci aktuálne rekonštruujú.



"Za necelý rok činnosti tohto oddelenia sme ušetrili niekoľko desiatok tisíc eur. Sú to práce na správe materských škôl, práce na športoviskách, na majetku mesta v interiéroch, ale i vonku na rôznych verejných priestranstvách," priblížil Ragan náplň práce nového oddelenia. Ako doplnil, mesto už približne desať rokov nemá vlastný mestský podnik, a tak bolo pri drobných stavebných prácach až do jeho vzniku odkázané na dodávateľské služby. "Je to najlacnejší model a najoperatívnejšie z hľadiska riadenia," dodal.



Ako priblížil vedúci oddelenia údržby mestského majetku Peter Mrážik, oddelenie okrem neho zamestnáva desiatich údržbárov a tiež vedúceho. "Jednou z hlavných úloh bolo združiť údržbárov, ktorí už boli zamestnaní na mestskom úrade. Posilnili sa ešte o dvoch členov, odborníkov na rôzne remeselné práce, aby sme boli v stave nahradiť firmy, ktoré nám zabezpečovali práce zvonku vlastnými silami," vysvetlil s tým, že nové oddelenie tak vie konkurovať menším stavebným firmám.



Mestskí zamestnanci aktuálne rekonštruujú priestory časti budovy MsÚ, v ktorých v minulosti sídlila štátna správa, neskôr i obchodná akadémia. Cieľom rekonštrukčných prác je podľa Mrážika dodať priestorom moderný vzhľad, aby boli atraktívne pre budúcich nájomcov. Podľa Raganových slov bude v zrekonštruovanej časti na poschodí sídliť spoločný stavebný úrad, prízemné priestory by mesto rado prenajímalo. Záujem o prenájom Ragan predpokladá, keďže MsÚ je situované v centre mesta a disponuje i parkoviskom. Rekonštrukciu plánujú ukončiť do dvoch týždňov.