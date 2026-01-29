< sekcia Regióny
Vranov nad Topľou núka pomoc po tragédii, pri ktorej zahynuli ľudia
Autor TASR
Vranov nad Topľou 29. januára (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou reagovalo na stredajšiu (28. 1.) tragickú udalosť, pri ktorej zahynuli traja ľudia, ponukou pomoci na zmiernenie jej následkov. Mestské zastupiteľstvo schválilo spoločné vyhlásenie samosprávy a mesto ponúka psychologickú aj materiálnu pomoc.
„V mene mesta Vranov nad Topľou vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým. V tejto mimoriadne ťažkej chvíli veríme, že nájdu dostatok sily, pokoja a oporu v blízkych ľuďoch,“ uviedli vo vyhlásení. Zároveň poďakovali príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, Policajného zboru a ďalším zložkám integrovaného záchranného systému za profesionálny a operatívny zásah, ktorým zabránili ďalšiemu ohrozeniu obyvateľov.
„Mesto nie je veľké, týchto ľudí sme poznali ako slušných. Je nám to veľmi ľúto,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan. Samospráva ponúkla obyvateľom dotknutého bytového domu psychologickú pomoc a podporu. Zároveň deklarovala pripravenosť poskytnúť materiálnu a finančnú pomoc pri organizovaní poslednej rozlúčky.
„Chceme vyzvať občanov, aby boli naozaj zdržanliví v komentároch, vo vyhláseniach, na sociálnych sieťach, aby sa zbytočne neeskalovalo napätie, dusivá atmosféra a aby sme sa čo najskôr dokázali preniesť cez túto ťažkú udalosť, ktorá poznačila naše mesto,“ dodal primátor.
V jednom z bytov na sídlisku vo Vranove nad Topľou našli v stredu (28. 1.) popoludní tri osoby bez známok života. Išlo o 65-ročného muža, 61-ročnú ženu a 42-ročnú ženu. Polícia vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Za použitia donucovacích prostriedkov obmedzila polícia osobnú slobodu 35-ročnému mužovi, ktorý je momentálne v cele policajného zaistenia.
