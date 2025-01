Vranov nad Topľou od februára zavádza vlastný systém parkovania

Vranov nad Topľou 18. januára (TASR) - Od februára bude parkovanie na území mesta Vranov nad Topľou zabezpečované samosprávou. Po 15 rokoch mestu skončila zmluva so spoločnosťou EEI, ktorá parkoviská spravovala. Ako pre TASR uviedol primátor Ján Ragan, nový systém parkovania sa týka platených parkovísk v centre mesta.



Mesto bude riadiť systém parkovania, vyberať parkovné a kontrolovať jeho úhrady. "Cieľom je nielen zvýšiť príjmy mesta, ale aj odbremeniť centrum od dopravy. Preto budem rád, ak motoristi využijú záchytné parkoviská, menej osobnú dopravu a budú viac využívať pešiu chôdzu či hromadnú dopravu," uviedol Ragan.



Primátor zároveň poukázal, že doteraz od dodávateľskej firmy dostávali nájom približne vo výške 40.000 eur ročne. Očakávajú, že po zmene bude mať radnica príjem aj vyše 50.000 eur. "Záleží od toho, aký dôrazní a efektívni budeme a ako sa nám bude dariť," doplnil Ragan.



Podľa dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta, ktorý mestskí poslanci schválili v decembri, je v meste vyše 620 parkovacích miest v zóne plateného parkovania na 30 parkovacích plochách.



Spoplatnenie bude platiť od pondelka do piatka v čase od 7.30 do 18.00 h. Parkovanie počas víkendov bude bezplatné. Poplatok za hodinu parkovania bude jedno euro.