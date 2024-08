Vranov nad Topľou odovzdal 70 nových nájomných bytov v troch bytovkách

Vranov nad Topľou 15. augusta (TASR) - Vo Vranove nad Topľou vo štvrtok odovzdala samospráva do užívania 70 nových nájomných bytov na Kalinčiakovej ulici. S ich výstavbou začali v roku 2022 a investícia sa vyšplhala na vyše 5,66 milióna eur. Ako pre TASR uviedol primátor Ján Ragan, ide o najväčšiu investíciu mesta za uplynulých desať rokov. Financovanie zabezpečili kombináciou dotácií, úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a vlastných zdrojov.



"Zrealizovali sme kompletnú úpravu priestoru, ktorý veľa rokov chátral. Bolo to zbúranisko po krytej plavárni. Bolo to ťažké rozhodovanie, čo s týmto priestorom, boli návrhy, napríklad, aby sa tu vybudoval park, ale táto lokalita je ideálna na to, aby tu vznikli nové byty. V blízkosti sú materské aj základné školy a nemocnica," uviedol primátor.



Postavili tri bytové domy, jeden päťpodlažný s 18 bytovými jednotkami a dva sedempodlažné. Spolu majú 24 jednoizbových, 38 dvojizbových a osem trojizbových bytov. Všetky bytové domy sú vybavené výťahom. Nájomné sa pohybuje od 170 eur pre jednoizbové byty do 300 eur pre trojizbové byty.



Výstavbu realizovala firma HANT BA, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva Július Kozák uviedol, že stavbu sa im podarilo dokončiť v termíne. "Výstavba nebola jednoduchá, nakoľko sme začali tesne pred pandémiou COVID-19. Do toho vstúpila vojna na Ukrajine, čo spôsobilo nárast cien a nedostatok stavebných materiálov, pričom ceny niektorých sa zvýšili aj o 40 percent," dodal.



Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie technickej infraštruktúry vrátane verejného vodovodu, kanalizácie, elektrických prípojok, verejného osvetlenia, chodníkov a parkovísk s kapacitou 147 miest. Pribudla aj lávka ponad potok, ktorá je určená pre peších a cyklistov.



Všetkých 70 bytov už má nájomníkov, ktorí sa majú podľa primátora nasťahovať v septembri. Proces prideľovania nových bytov sa riadil vopred stanovenými podmienkami, ktoré zohľadňovali počet členov rodiny a ich príjmové pomery. O konečnom pridelení bytov rozhodovala Komisia bytová a sociálnych služieb pri Mestskom zastupiteľstve vo Vranove nad Topľou.



"Komisia vyberala približne z 300 žiadostí, pričom sme vyčlenili päť bytov pre lekárov, ktorí pracujú v tejto nemocnici. Týmto sme nemocnici pomohli stabilizovať oddelenia, aby boli personálne zabezpečené a nemocnica nemusela rušiť niektoré oddelenia," doplnil Ragan.



Mesto Vranov nad Topľou po pripočítaní nových nájomných bytov aktuálne spravuje 550 bytov.