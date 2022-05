Vranov nad Topľou odštartuje piaty ročník jarného upratovania mesta

Vranov nad Topľou 27. mája (TASR) – S cieľom zapojiť obyvateľov mesta do jarného upratovania verejných priestranstiev a oddychových zón vyhlásilo mesto Vranov nad Topľou piaty ročník podujatia Poupratujme Vranov. Ako TASR informovala hovorkyňa mestského úradu Eva Fedorňáková, do podujatia sa zapájajú aj viaceré mestské športové kluby, spoločenstvá bytov, záujmové združenia a stredné školy pôsobiace v meste.



"Tento rok sa obyvatelia môžu do dobrovoľníckeho podujatia zapojiť už túto sobotu (28. 5.), a takto skrášliť svoje sídliská, oddychové zóny, čím oživia prostredie, v ktorom žijú," priblížila s tým, že viac informácií o podujatí, ako aj vrecia na vyzbieraný odpad môžu obyvatelia bytových domov získať u svojho bytového dôverníka.



Organizácie a školy v rámci akcie vyčistia postupne Náučný lesnícky chodník na Lúčnej, oddychovú zónu na Dobrianskeho ulici či okolie nákupných centier.