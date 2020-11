Vranov nad Topľou opäť zvýšil poplatky za odpad

Vranov nad Topľou 27. novembra (TASR) – Poplatok za zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu bude v meste Vranov nad Topľou od nového roka opäť vyšší. Rovnováhu medzi príjmami a výdavkami za tieto služby nepomohlo nastoliť ani vlaňajšie zvýšenie poplatkov. Ako v piatok informoval médiá vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu Milan Malý, mesto bude za odpad tento rok doplácať približne 100.000 eur.



"Táto suma, keď sme to prepočítali na občana a na právnické osoby, tak u právnických osôb pri množstevnom zbere sme zvýšili sadzbu približne o 18 percent v priemere a čo sa týka fyzických osôb, tam sa zvyšuje z ôsmich centov na desať centov na osobu a deň," priblížil Malý s tým, že táto sadzba predstavuje zvýšenie ročného poplatku o 6,57 eura na občana. Po novom teda budú Vranovčania za odpad platiť 37,23 eura. Úľavu vo výške 30 percent majú obyvatelia nad 65 rokov.



Podľa Malého by sa neprijatie nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poplatkoch za komunálny odpad prejavilo v neustálom prehlbovaní deficitu v mestskom rozpočte v tejto položke. Zvýšenie sadzby tiež súvisí so zvýšením poplatku za uloženie odpadu pri miere separácie, akú Vranov aktuálne vykazuje. Podľa dôvodovej správy k novému VZN, ktoré mestskí poslanci odobrili na svojom zasadnutí vo štvrtok (26. 11.), sa vo Vranove v zberných nádobách na zmiešaný komunálny odpad nachádza až 30,58 percenta kompostovateľného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a 13,45 percenta biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. V súvislosti s povinnosťou samospráv zabezpečiť od nového roka zber kuchynského odpadu primátor Ján Ragan uviedol, že mesto je na túto skutočnosť pripravené. "V rámci projektu intenzifikácia separovaného zberu máme nádoby, ktoré budú umiestnené v stojiskách," ozrejmil.