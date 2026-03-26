Vranov nad Topľou podporí projekty cirkví aj kynologické podujatie
Autor TASR
Vranov nad Topľou 26. marca (TASR) - Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou vo štvrtok schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta pre miestne cirkevné organizácie aj kynologický klub. Finančnú podporu získali tri projekty v celkovej výške 10.000 eur.
Rímskokatolícka farnosť sv. Františka z Assisi dostane dotáciu 2000 eur na vybavenie interiéru pastoračnej miestnosti pri príležitosti osláv Jubilejného roka sv. Františka z Assisi. Prostriedky majú slúžiť najmä na nákup konferenčných stoličiek, interaktívnej tabule a nábytku pre aktivity určené dospelým, deťom a mládeži, ako aj na kurzy pre snúbencov. Celkové náklady projektu sa odhadujú na približne 3500 eur.
Gréckokatolícka farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné získa dotáciu 4000 eur na vyčistenie fasády chrámu a jej nový náter. Oprava súvisí aj s prípravou jubilejného 20. ročníka Medzinárodného festivalu Boh je láska. Predpokladané náklady na projekt predstavujú približne 12.000 eur.
Dotáciu vo výške 4000 eur schválili poslanci aj Kynologickému klubu vo Vranove nad Topľou. Finančné prostriedky majú pomôcť pri organizácii 31. majstrovstiev sveta FCI IGP-FH 2026 v stopách. „Cieľom tohto projektu je zabezpečiť organizáciu medzinárodného športového podujatia najvyššej úrovne, vytvoriť kvalitné podmienky pre súťažiacich a rozhodcov, podporiť rozvoj športovej kynológie na Slovensku a zvýšiť jej medzinárodnú prestíž, propagovať Slovenskú republiku a mesto Vranov nad Topľou v zahraničí, zapojiť mládež a širšiu verejnosť do diania v oblasti kynologického športu,“ uviedli v dôvodovej správe.
