Vranov nad Topľou preventívne zriadil dve karanténne centrá

Vranov nad Topľou 28. apríla (TASR) – Mesto Vranov nad Topľou v súvislosti s preventívnymi opatreniami na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu zriadilo v uplynulých dňoch dve karanténne centrá. Vyplýva to z vyjadrenia primátora mesta Jána Ragana po zasadnutí krízového štábu, ktorý v utorok zhodnotil opatrenia prijaté pred dvoma týždňami po tom, ako test na nový koronavírus vyšiel pozitívne u jedného z obyvateľov mesta.



"Máme vytvorené tri miestnosti na futbalovom štadióne na Rodinnej oblasti a taktiež na hlavnom štadióne vo Vranove nad Topľou. Sú to priestory jednak pre občanov, ktorí sú bez domova, ale aj pre občanov, ktorí potom budú zaradení napríklad do zariadenia pre seniorov a predtým potrebujú absolvovať takúto karanténu," povedal o zriadení takzvaných karanténnych centier Ragan s tým, že ich kapacita je spolu desať miest. Ako dodal, v súčasnosti sú prázdne. Toto ubytovanie zatiaľ poslúžilo len jednému obyvateľovi.



Podľa údajov, ktoré na zasadnutí krízového štábu poskytla riaditeľka regionálneho úradu verejného zdravotníctva Ľudmila Rosiarová, momentálne je v okrese Vranov nad Topľou 24 pozitívne testovaných pacientov, pričom desať z nich je umiestnených v repatriačných centrách. "V závere riaditeľka zhodnotila, že situácia v okrese sa zlepšuje a podľa údajov, ktoré má k dispozícii, máme viac vyliečených pacientov ako nových," uviedla k aktuálnej situácii hovorkyňa mestského úradu Eva Fedorňáková.



"Môžeme konštatovať, že situáciu máme pod kontrolou," doplnil Ragan s tým, že situáciu s pozitívne testovanými osobami najmä spomedzi rómskej komunity sa mestu podarilo zvládnuť aj vďaka práci mestských policajtov a občianskej hliadky. Mesto tiež v spolupráci s RÚVZ zabezpečuje pravidelné testovanie vytypovaných osôb, obyvateľom naň zabezpečuje prevoz mestským vozidlom.