Vranov nad Topľou pripravuje parkovaciu politiku vo vlastnej réžii

Vranov nad Topľou 29. júna (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou bude od roku 2025 zabezpečovať parkovaciu politiku vo vlastnej réžii. Po 15 rokoch im končí nájomná zmluva so spoločnosťou EEI, ktorá parkovanie v meste spravovala. Ako pre TASR uviedol primátor Ján Ragan, očakávajú, že pre samosprávu bude správa parkovísk aj finančne zaujímavá.



Radnica na tento účel plánuje zriadiť aj nové oddelenie na mestskom úrade. "Mesto bude priamo rozhodovať o tom, ktoré ulice budú spoplatnené, aká bude výška poplatkov, aká bude konkrétna činnosť, aké technické zariadenia sa budú využívať, či to budú automaty, rampy alebo nejaké blokovacie zariadenia," poznamenal. Doplnil, že zabezpečovať budú aj starostlivosť o parkoviská, letnú a zimnú údržbu, značenie parkovacích miest a ich opravy.



Systém a koncepciu parkovania budú v priebehu nasledujúceho polroka intenzívne pripravovať. Primátor zároveň nevylučuje ani spoluprácu s niektorou súkromnou spoločnosťou, ktorá poskytuje techniku, parkovacie automaty, rampy, softvér na vydávanie kariet a podobne.



"Rezidentské parkovanie a parkovanie v obytných zónach budeme analyzovať a pripravíme ucelený materiál, ktorým budeme vedieť argumentovať a aspoň orientačne vypočítať, ako sa nám budú vyvíjať tržby," uviedol. V meste sa pravdepodobne rozšíri počet spoplatnených parkovacích miest, čo by malo zlepšiť dostupnosť parkovania pre obyvateľov a návštevníkov Vranova nad Topľou.



Vo Vranove nad Topľou sa podľa dôvodovej správy predloženej na júnovom mestskom zastupiteľstve nachádza 16 parkovísk s celkovým počtom 401 parkovacích miest. Z toho je 306 miest spoplatnených a 95 miest nespoplatnených.



Mesto plánuje využiť získané finančné prostriedky z parkovania na budovanie nových parkovísk a zlepšenie existujúcej infraštruktúry.