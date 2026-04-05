< sekcia Regióny
Vranov nad Topľou pripravuje projekt na podporu lokálnych producentov
Hlavným cieľom projektu je podporiť lokálnych výrobcov a rozvoj poľnohospodárskeho maloobchodu v cezhraničnom regióne.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 5. apríla (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou pripravuje cezhraničný projekt zameraný na podporu lokálnych producentov. V uplynulých dňoch o ňom rokovali zástupcovia samosprávy na pracovnom stretnutí v priestoroch Mestského úradu vo Vranove nad Topľou spolu s partnermi z Poľska. Projekt s názvom Lokálny produkt - znak dobrej cezhraničnej spolupráce má za cieľ posilniť regionálnu ekonomiku a rozvoj cezhraničných vzťahov, pričom jeho hlavným partnerom je Okres Sanocki. Mesto o tom informuje na svojej webstránke.
„Podpora lokálnych producentov má pre naše mesto veľký význam. Tento projekt nám umožní nielen rozvíjať ich činnosť, ale aj posilniť spoluprácu s našimi partnermi v Poľsku a vytvárať nové príležitosti pre celý región,“ uviedol primátor mesta Ján Ragan.
Hlavným cieľom projektu je podporiť lokálnych výrobcov a rozvoj poľnohospodárskeho maloobchodu v cezhraničnom regióne. Projekt je zameraný na zvyšovanie povedomia o význame poľnohospodárskeho maloobchodu prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Súčasťou budú odborné školenia a konferencie, ktoré umožnia producentom získať nové poznatky, zdieľať skúsenosti a nadviazať priame kontakty.
Dôležitým prvkom projektu je podľa radnice aj budovanie vzájomnej dôvery medzi výrobcami lokálnych produktov. Tá bude podporená najmä osobnými stretnutiami a spoluprácou počas spoločných podujatí.
„Projekt zároveň prispeje k posilneniu cezhraničných vzťahov medzi partnermi. Miestni producenti budú mať možnosť prezentovať a predávať svoje výrobky na spoločných trhoch, čím sa podporí nielen lokálna ekonomika, ale aj výmena skúseností a tradícií medzi komunitami. Iniciatíva predstavuje významný krok k rozvoju regiónu, podpore miestnych výrobcov a prehlbovaniu spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom,“ dodáva radnica.
„Podpora lokálnych producentov má pre naše mesto veľký význam. Tento projekt nám umožní nielen rozvíjať ich činnosť, ale aj posilniť spoluprácu s našimi partnermi v Poľsku a vytvárať nové príležitosti pre celý región,“ uviedol primátor mesta Ján Ragan.
Hlavným cieľom projektu je podporiť lokálnych výrobcov a rozvoj poľnohospodárskeho maloobchodu v cezhraničnom regióne. Projekt je zameraný na zvyšovanie povedomia o význame poľnohospodárskeho maloobchodu prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Súčasťou budú odborné školenia a konferencie, ktoré umožnia producentom získať nové poznatky, zdieľať skúsenosti a nadviazať priame kontakty.
Dôležitým prvkom projektu je podľa radnice aj budovanie vzájomnej dôvery medzi výrobcami lokálnych produktov. Tá bude podporená najmä osobnými stretnutiami a spoluprácou počas spoločných podujatí.
„Projekt zároveň prispeje k posilneniu cezhraničných vzťahov medzi partnermi. Miestni producenti budú mať možnosť prezentovať a predávať svoje výrobky na spoločných trhoch, čím sa podporí nielen lokálna ekonomika, ale aj výmena skúseností a tradícií medzi komunitami. Iniciatíva predstavuje významný krok k rozvoju regiónu, podpore miestnych výrobcov a prehlbovaniu spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom,“ dodáva radnica.