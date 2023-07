BLOKÁDA VO VRANOVE NAD TOPĽOU: Ľudia žiadali prestavbu križovatky

Vranov nad Topľou 27. júla (TASR) - Hodinovou blokádou cesty protestujúci vo Vranove nad Topľou vo štvrtok popoludní upozornili na potrebu komplexnej prestavby svetelnej križovatky pri jednom z obchodných domov. Rovnako upozornili na nutnosť urýchliť prebiehajúce procesy, ktoré sú potrebné pre jej rekonštrukciu, a to z dôvodu preťaženosti tohto dopravného uzla.



"Križovatka je na ceste prvej triedy, ktorá je majetkom štátu. Je spracovaná štúdia, podľa ktorej by tu mala vzniknúť okružná križovatka. Chceme, aby štát vyčlenil peniaze, pokračovalo sa v prácach a aby sme mali aspoň nejakú víziu, že sa situácia zmení," uviedol počas protestu primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.



Denne podľa jeho slov križovatkou prejde takmer 30.000 áut, keďže je súčasťou obchvatu mesta. Slovenská správa ciest (SSC), s ktorou rokujú, podľa mesta plánuje a už aj vybrala variant rekonštrukcie tohto dopravného uzla, no jej realizácia je iba v štádiu spracovanej štúdie.



SSC tvrdí, že nevyberala žiadny variant úpravy križovatky, ten vzišiel z doterajšieho stupňa prípravy, technickej štúdie a posudzovania vplyvov na životné prostredie.



"Obidva podklady odporúčajú ako najvhodnejší variant výstavbu turbo-okružnej križovatky a mimoúrovňovej križovatky v smere Prešov – Michalovce v kombinácii s veľkou okružnou križovatkou pod mostom," uviedol pre TASR hovorca SSC Martin Guzi s tým, že plánujú pokračovať v príprave tohto variantu a zabezpečujú prípravu súťažných podkladov pre vypracovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie.



"Samotná výstavba bude možná po ukončení prípravy, vysúťažení zhotoviteľa stavebných prác a zabezpečení finančného krytia," dodal Guzi.