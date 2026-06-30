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Vranov nad Topľou rieši nedostatok miest na pochovávanie kolumbáriom
Novovybudované kolumbárium má kapacitu 216 urnových schránok.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 30. júna (TASR) - Vo Vranove nad Topľou rozšírili možnosti urnového pochovávania na cintoríne na Mlynskej ulici. Ako pre TASR uviedol primátor Ján Ragan, nové kolumbárium reaguje na rastúci záujem o kremáciu, ako aj na nedostatok miest na klasické pochovávanie.
„Hovoríme už len o niekoľkých desiatkach miest na pochovávanie na tomto existujúcom cintoríne,“ povedal primátor. Mesto preto podľa neho rokuje s cirkvou o možnostiach rozšírenia cintorína. Do úvahy pripadá aj zámena pozemkov za objekt cirkevnej školy. „Ak sa nám to podarí, získame pomerne veľké pozemky na rozšírenie cintorína,“ priblížil Ragan s tým, že po prípadnej zámene by mesto mohlo riešiť aj vybudovanie ďalšieho domu smútku vo vrchnej časti cintorína.
Novovybudované kolumbárium má kapacitu 216 urnových schránok, pozostáva z dvoch štvorcových urnových systémov a troch obojstranných urnových systémov. Súčasťou sú aj nerezové moduly na kvety a sviečky, bezpečnostné prvky, náhradné nápisné dosky a ďalšie technické vybavenie. Celková hodnota investície dosiahla 97.549,79 eura. Projekt bol financovaný z vlastných zdrojov mesta.
Časť prác zabezpečilo mesto vlastnými kapacitami. Podľa vedúceho oddelenia údržby mestského majetku Petra Mrážika bolo kolumbárium vybudované na mieste, kde bol pôvodne trávnik a voľné priestranstvo v areáli cintorína. „Podľa projektu sme vykonali potrebné terénne práce, pripravili výkopy, základy a základové dosky, na ktoré boli následne umiestnené samotné telesá kolumbária,“ priblížil Mrážik. Dodávateľská firma zabezpečila inštaláciu samotných urnových systémov, ako aj stojanov. Mesto následne pokračovalo v dokončovacích prácach. „Aktuálne robíme povrchové úpravy, kladieme dlažby a ukončujeme práce na stavenisku tak, aby sme kolumbárium dali do finálnej podoby,“ uviedol Mrážik. Doplnil, že pracovníci oddelenia ešte upravia aj priľahlý chodník, aby celý priestor pôsobil ucelene a dôstojne.
Najväčší nedostatok miest je podľa primátora práve na hlavnom cintoríne. V ostatných mestských častiach mesto výraznejšie problémy s hrobovými miestami neeviduje.
„Hovoríme už len o niekoľkých desiatkach miest na pochovávanie na tomto existujúcom cintoríne,“ povedal primátor. Mesto preto podľa neho rokuje s cirkvou o možnostiach rozšírenia cintorína. Do úvahy pripadá aj zámena pozemkov za objekt cirkevnej školy. „Ak sa nám to podarí, získame pomerne veľké pozemky na rozšírenie cintorína,“ priblížil Ragan s tým, že po prípadnej zámene by mesto mohlo riešiť aj vybudovanie ďalšieho domu smútku vo vrchnej časti cintorína.
Novovybudované kolumbárium má kapacitu 216 urnových schránok, pozostáva z dvoch štvorcových urnových systémov a troch obojstranných urnových systémov. Súčasťou sú aj nerezové moduly na kvety a sviečky, bezpečnostné prvky, náhradné nápisné dosky a ďalšie technické vybavenie. Celková hodnota investície dosiahla 97.549,79 eura. Projekt bol financovaný z vlastných zdrojov mesta.
Časť prác zabezpečilo mesto vlastnými kapacitami. Podľa vedúceho oddelenia údržby mestského majetku Petra Mrážika bolo kolumbárium vybudované na mieste, kde bol pôvodne trávnik a voľné priestranstvo v areáli cintorína. „Podľa projektu sme vykonali potrebné terénne práce, pripravili výkopy, základy a základové dosky, na ktoré boli následne umiestnené samotné telesá kolumbária,“ priblížil Mrážik. Dodávateľská firma zabezpečila inštaláciu samotných urnových systémov, ako aj stojanov. Mesto následne pokračovalo v dokončovacích prácach. „Aktuálne robíme povrchové úpravy, kladieme dlažby a ukončujeme práce na stavenisku tak, aby sme kolumbárium dali do finálnej podoby,“ uviedol Mrážik. Doplnil, že pracovníci oddelenia ešte upravia aj priľahlý chodník, aby celý priestor pôsobil ucelene a dôstojne.
Najväčší nedostatok miest je podľa primátora práve na hlavnom cintoríne. V ostatných mestských častiach mesto výraznejšie problémy s hrobovými miestami neeviduje.