Vranov nad Topľou rozšíril mestskú aplikáciu
Aplikácia má zabezpečiť informovanie obyvateľov a môže si ju bezplatne stiahnuť každý používateľ smartfónu.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 12. augusta (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou má aplikáciu, ktorá slúži aj ako náhrada pôvodného mestského rozhlasu. Ako radnica informuje na webovej stránke, najnovšou funkcionalitou je sekcia Podnety občanov, kde môžu obyvatelia nahlásiť problémy, návrhy alebo podnety, týkajúce sa verejného priestoru či fungovania samosprávy.
„Táto sekcia nahrádza portál Odkaz pre starostu, ktorý bol od 1. júla 2025 spoplatnený. Zavedením tejto funkcie priamo do aplikácie získalo mesto vlastný nástroj na prijímanie podnetov, čím zefektívnilo komunikáciu s občanmi a zároveň ušetrilo verejné financie,“ uviedla samospráva.
Aplikácia má zabezpečiť informovanie obyvateľov a môže si ju bezplatne stiahnuť každý používateľ smartfónu. Používatelia v nej nájdu prepojenia na webové sídlo mesta, oficiálne účty mesta na sociálnych sieťach, ako aj dôležité kontakty na mestský úrad a ďalšie inštitúcie v meste.
Poskytuje tiež harmonogram odvozu separovaného odpadu z rodinných domov. Občanom automaticky deň vopred pripomenie, aký druh odpadu sa bude nasledujúci deň vyvážať. Obsahuje aj prehľad najbližších futbalových zápasov mestských družstiev a po ich skončení aj výsledky. Používatelia si môžu nastaviť upozornenia podľa mestských častí a preferencií. Mesto plánuje aplikáciu ďalej rozvíjať a rozširovať o ďalšie praktické funkcie.
