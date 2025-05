Vranov nad Topľou sa zapojil do Miestnej skupiny Slanské vrchy – Topľa

Vranov nad Topľou 10. mája (TASR) - Zabezpečiť aktívnu účasť mesta na príprave a realizácii Stratégie komunitne vedeného miestneho rozvoja (CLLD) v programovom období 2023 - 2027 je cieľom zapojenia sa mesta Vranov nad Topľou do Miestnej akčnej skupiny (MAS) Slanské vrchy - Topľa. Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva o tom rozhodli poslanci. Radnica o tom informuje na svojej webstránke.



MAS Slanské vrchy - Topľa je občianske združenie, ktoré pôsobí od roku 2013 a v súčasnosti združuje 59 členov z verejného, podnikateľského a občianskeho sektora. Jeho hlavnou úlohou je zvyšovanie kvality života obyvateľov v záujmovom území prostredníctvom podpory činností samospráv, podnikateľov a neziskových organizácií.



„Svoje aktivity MAS realizuje na základe stratégie CLLD, financovanej z iniciatívy LEADER. V predchádzajúcom programovom období 2014 - 2022 MAS spravovala alokáciu vo výške viac ako 2,3 milióna eur. V aktuálnom období 2023 - 2027 sa predpokladá finančná alokácia približne tri milióny eur, pričom realizácia projektov bude prebiehať až do roku 2029,“ informuje radnica.



Ako uvádza, pre mesto nepredstavuje členstvo v MAS žiadnu finančnú záťaž, keďže sa nevyžaduje platenie členských príspevkov.



„Naopak, subjekty pôsobiace v meste budú mať možnosť uchádzať sa o financovanie svojich rozvojových projektov z prostriedkov stratégie CLLD. Do pripravovanej stratégie budú zároveň zapracované aj rozvojové priority mesta. Týmto rozhodnutím získava mesto významnú príležitosť čerpať externé finančné zdroje na rozvoj územia, podporu miestnych iniciatív a zlepšovanie kvality života svojich obyvateľov,“ dodáva radnica.