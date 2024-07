Vranov nad Topľou schválil finančnú pomoc obyvateľom po búrke

Vranov nad Topľou 17. júla (TASR) - Na likvidáciu škôd spôsobených búrkou, ktorá zasiahla Vranov nad Topľou v utorok (16. 7.), schválili mestskí poslanci využitie rezervného fondu mesta. Na odstránenie a opravu poškodených striech rodinných domov bude použitá suma do výšky 10.000 eur. Ako pre TASR uviedol primátor Ján Ragan, finančnú pomoc budú posudzovať individuálne.



Mesto zatiaľ eviduje deväť poškodených rodinných domov a dva bytové domy. "Zabezpečili sme aj kontajnery na odvoz suti, poskytneme zamestnancov mesta, ak bude potrebné koordinovať činnosti a pomoc pri týchto veciach," doplnil.



Búrka spôsobila škody v severnej časti mesta a na Sídlisku II, kde popadali stromy na autá. Najväčšie poškodenia stavieb sú v časti Dubník, kde boli strhnuté strechy na viacerých rodinných domoch.



Podľa primátora na mestskom majetku nie sú veľké škody. "Nie sú to také veľké škody, aby sme to teraz museli riešiť. Teraz sa hlavne snažíme pomôcť občanom, zmierniť ich nešťastie," dodal s tým, že upratovanie a odstraňovanie škôd bude trvať niekoľko dní.