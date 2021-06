Vranov nad Topľou si na dostavbu športovej haly požičia 591.000 eur

Vranov nad Topľou 24. júna (TASR) – Mesto Vranov nad Topľou si na dofinancovanie výstavby mestskej športovej haly vezme bankový úver v celkovej sume 591.000 eur. Mestské zastupiteľstvo to schválilo na svojom štvrtkovom zasadnutí.



S výstavbou športovej haly v areáli Základnej školy Juh začalo mesto v marci tohto roku, hotová by mala byť v novembri. Na projekt získalo mesto vládnym uznesením účelovú dotáciu vo výške 1.750.000 eur. Cena diela na základe výsledku verejného obstarávania je 2.341.000 eur. Na zvyšných 591.000 eur mimo vládnej dotácie si mesto berie úver so splatnosťou desať rokov. Ten vychádza podľa najvýhodnejšej z indikatívnych ponúk troch bánk s fixnou úrokovou sadzbou 0,25 percenta ročne.



Poslanci tiež schválili pre podnikateľov do konca tohto roka oslobodenie od dane za umiestnenie zariadenia terasy. Mesto to navrhlo „vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu a v snahe zmierniť následky vládou prijatých opatrení a ich dosah na gastrosektor a cestovný ruch“.