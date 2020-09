Vranov nad Topľou si pri oprave kotolní pomôže štátnou pôžičkou

Vranov nad Topľou 3. septembra (TASR) – Návratná štátna finančná výpomoc vo výške 507.000 eur, ktorej prijatie vo štvrtok odobrili poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou, bude smerovať i do tepelného hospodárstva. Náklady na nevyhnutné opravy na ôsmich spomedzi všetkých 28 mestských objektov tepelného hospodárstva predstavujú viac ako 184.000 eur. Rozsah ďalších potrebných opráv na ostatných kotolniach bude samospráva poznať do 30 dní, financovať ich plánuje z rezervného fondu.



"Mestské tepelné hospodárstvo sme si prevzali v zlom stave, z toho dôvodu je potrebné ho dať do poriadku. Je (184.000 eur, pozn. TASR) to jednak investícia do stavebnej časti, kde je potrebné opraviť strechy, tam bolo najviac finančných prostriedkov, ale sú tam aj opravy kotlov, zabezpečovanie signalizačných zariadení, meracích zariadení," priblížil po zastupiteľstve pre médiá primátor Ján Ragan s tým, že všetky nevyhnutné opravy je potrebné zrealizovať pred začiatkom vykurovacej sezóny.



Ako sa pre TASR vyjadril konateľ spoločnosti aktuálne spravujúcej mestské tepelné hospodárstvo Jozef Mihalčin, najväčšie investície do opráv dosiaľ zistených nevyhovujúcich stavov predstavuje "generálna oprava" striech na troch z ôsmich nateraz technicky obhliadnutých mestských kotolní. Ide o približne 120.000 eur. Pri ďalších objektoch tepelného hospodárstva, ktorých obhliadky zrealizuje spolu s komisiou ustanovenou primátorom počas najbližších dní, odhaduje jednotlivé investície vo výške približne 10.000 eur. Pre mesto to bude znamenať výdavky vo výške ďalších odhadom 200.000 eur, ktoré bude musieť prefinancovať ešte v tomto roku. Ako Ragan v tejto súvislosti uviedol, samospráva plánuje na tento účel použiť prostriedky z rezervného fondu.



Témou rokovania mestských poslancov bola aj snaha niekoľkých bytových spoločenstiev o osamostatnenie sa od mestských zdrojov tepla. Reagujú tak na nedávnu situáciu, keď bolo približne 5000 domácností odstavených od dodávok teplej vody, keďže predchádzajúci nájomca neuhrádzal dodávateľovi vstupnej komodity za plyn. Mesto mu preto zmluvu vypovedalo a podpísalo novú, na dobu dva roky, s miestnou spoločnosťou Cemed.



"Zmluva, ktorá je uzatvorená na obdobie dvoch rokov, neumožňuje ani mestu ani Cemedu udeľovať takéto (na odpojenie sa od mestských zdrojov tepla, pozn. TASR) súhlasy," povedal na margo občianskych iniciatív Ragan. "Bolo by dobré, aby ľudia boli trpezliví v tomto období," dodal. Poukázal pritom na možnosť využiť v budúcom programovom období financie z eurofondov práve na modernizáciu celého mestského tepelného hospodárstva.



Nevyhnutné opravy na objektoch tepelného hospodárstva plánovala vranovská samospráva pôvodne financovať z rezervného fondu. Odsúhlasením prijatia štátnej návratnej finančnej výpomoci tak poslanci zároveň druhou zmenou upravili mestský rozpočet. Štátna pôžička tak okrem tepelného hospodárstva poputuje i na opravy mestských komunikácií, projektovú činnosť či na opravy školských zariadení.